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Güney Kıbrıs ile İsrail ortak tatbikat yapıyor

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Güney Kıbrıs ile İsrail ortak tatbikat yapıyor

Güney Kıbrıs ile İsrail tarafından Güney Kıbrıs’ta ortaklaşa gerçekleştirileceği duyurulan “Agapinor 2022” isimli askeri tatbikat başladı.

Rum haber kaynakları, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsrailli mevkidaşına tepkisini ilettiği iddia edilen “Agapinor 2022” ortak tatbikatının dün başladığını bildirdiler.

Haberde, İsrail silahlı kuvvetleri ve RMMO kara, hava ve deniz birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilmekte olan tatbikatın 2 Haziran tarihine kadar devam edeceği, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın ise hafta içi Güney Kıbrıs’a giderek tatbikatın gidişatını denetlemesinin beklendiği vurgulandı.

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