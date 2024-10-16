Güney Kıbrıs ile İsrail arasında doğal gaz anlaşması çok yakın

İsrail doğal gazının boru hattı aracılığıyla Güney Kıbrıs’a, oradan da AB’ye satılması konusunda anlaşmaya varılmak üzere

Standard and Poor’s (S&P) kredi derecelendirme kuruluşu, Güney Kıbrıs ile İsrail’in, doğal gaz anlaşması imzalamaya çok yakın olduklarını açıkladı.

Güney'de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P) Global tarafından önceki gün yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs ile İsrail’in, İsrail doğal gazının Güney Kıbrıs’a satılması konusunda iki ülkenin enerji bakanlıklarının müzakereler gerçekleştirmekte olduklarının duyurulduğunu yazdılar.

Habere göre S&P Global, “ynet.com” adlı haber sitesinin 9 Ekim tarihinde yayımladığı habere atıfta bulunarak, İsrail doğal gazının boru hattı aracılığıyla Güney Kıbrıs’a, oradan da AB’ye satılması konusunda anlaşmaya varılmak üzere olunduğunu iddia etti.

İmzalanması beklenen anlaşmanın 10 yıllık süreyi kapsayacağı ve 1 buçuk milyar dolar değerinde olacağı belirtilirken, doğal gazın İsrail’in “Karish” ve “Tanin” doğal gaz sahalarından sağlanacağı ifade edildi.

Gazete, İsrail Enerji Bakanı’nın önceki gün Standard and Poor’s (S&P) Global Commodity Insights’a yaptığı açıklamada ise Güney Kıbrıs Enerji Bakanı’yla sürekli müzakere halinde olduklarını açıkladığını belirtirken “Karish” yatağının kullanım yetkisini elinde bulunduran “Energean” şirketinin ise 13 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada; “Kıbrıs’a doğal gaz ihracatı yapmak için başvuruda bulunduğunu ve öncelikli olarak boru hattı önerisini yaptığını” duyurduğunu aktardı.