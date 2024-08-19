banner913
banner932
Turizm engellemeleri kabul edilemez
Turizm engellemeleri kabul edilemez"
15 0
13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
10 0
 
Asgari ücret için çağrı
Asgari ücret için çağrı
24 0
Alışveriş çilesi
Alışveriş çilesi
13 0
İnternete yüzde 100 zam
İnternete yüzde 100 zam
19 0
Antalya'da 10 milyon turist rekoru
Antalya'da 10 milyon turist rekoru
33 0
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
41 0
banner1032

Güney Kıbrıs havalimanlarını 7 ayda 6,6 milyon kişi kullandı

banner1020

banner1045
Güney Kıbrıs havalimanlarını 7 ayda 6,6 milyon kişi kullandı
banner971
Güney Kıbrıs havalimanlarındaki yolcu hareketleri ve turist sayısı Rum basınında yer aldı.
Politis gazetesi, Güney Kıbrıs havalimanlarından Ocak-Temmuz 2024 döneminde toplam 6.6 milyon kişinin seyahat ettiğini yazdı.
Ağustos ayındaki yolcu sayısının ise bir buçuk milyon kişiyi aşmasının da beklendiğini yazan gazete, bu yılın Haziran ayında toplam 1.3 milyon yolcu havalimanlarını kullandığını belirtti.
Habere göre, seyahat edenler Temmuz ayında 1.5 milyona yükseldi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.