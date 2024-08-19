Güney Kıbrıs havalimanlarını 7 ayda 6,6 milyon kişi kullandı

Güney Kıbrıs havalimanlarındaki yolcu hareketleri ve turist sayısı Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs havalimanlarından Ocak-Temmuz 2024 döneminde toplam 6.6 milyon kişinin seyahat ettiğini yazdı.

Ağustos ayındaki yolcu sayısının ise bir buçuk milyon kişiyi aşmasının da beklendiğini yazan gazete, bu yılın Haziran ayında toplam 1.3 milyon yolcu havalimanlarını kullandığını belirtti.

Habere göre, seyahat edenler Temmuz ayında 1.5 milyona yükseldi.

