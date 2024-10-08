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Güney Kıbrıs havalimanlarında eylül ayında yolcu trafiğinde rekor kırıldı

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Güney Kıbrıs havalimanlarında eylül ayında yolcu trafiğinde rekor kırıldı
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Güney Kıbrıs’ta geçen eylül ayında havalimanlarına yönelik yolcu trafiğinde tüm zamanların rekoru kırıldı.
Güney Kıbrıs'taki havalimanlarının işletmesinden sorumlu olan Hermes Airports şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen eylül ayında Larnaka ve Baf havalimanlarından 1,4 milyon yolcunun seyahat ettiğini yazan Haravgi gazetesi, 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında yolcu trafiğinde yüzde 7 artış gerçekleştiğini kaydetti.
Gazete geçen yılın Ocak-Eylül dönemiyle kıyaslandığında bu yılın ilk dokuz ayında yolcu trafiğinde yüzde 5 artış yaşandığını ve 2024 yılının ilk 9 ayında havalimanlarından 9,5 milyon kişinin seyahat ettiğini de kaydetti.
Gazete bu ay uçuş planlamasının haftada bin uçuş şeklinde hareket ettiğini de ekledi.
 
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