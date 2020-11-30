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Güney Kıbrıs genelinde yeni önlemler uygulamaya konuldu

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Güney Kıbrıs'ta dün gece yarısından itibaren Limasol ve Baf’a yönelik uygulanan önlemlerin kaldırılarak, tüm Güney Kıbrıs genelinde yenileri uygulamaya konuldu

Güney Kıbrıs genelinde yeni önlemler uygulamaya konuldu

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçilmesi amacıyla uygulamada olan önlemlerde değişikliğe gidildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, dün gece yarısından itibaren Limasol ve Baf’a yönelik uygulanan önlemlerin kaldırılarak, tüm Güney Kıbrıs genelinde yenilerinin uygulamaya konulduğunu yazdılar.

Gazete, uygulamaya giren önlemlere ayrıntılı şekilde yer verdiği haberinde, özellikle akşam 21.00 ila sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğuna, restoran, kafe ve bar gibi işletmelerin akşam 19.00’dan sonra kapalı olacağına ve toplu gösteriler ile diğer faaliyetlerin yasaklandığına dikkat çekti.

Haberde, dün 152’si PCR, 114’ü ise hızlı test olmak üzere toplamda 266 yeni vaka tespit edildiğinin altı çizilirken, hızlı test sonuçlarının ise PCR testlerle doğrulanma oranının yüzde 98 olduğu aktarıldı.

Gazete, dünkü testlerde, Limasol’da bir huzurevinde 14 vaka tespit edildiğini dikkat çekerken, Güney Kıbrıs hastanelerinde tedavi gören hasta sayısının ise 119 olduğunu bildirdi.

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