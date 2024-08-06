Güney Kıbrıs "ESTİA" planına hazır

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis Rum Yönetimi’nin, Regev’in açıklamalarına mesafeli yaklaştığını, gerekmesi halinde yabancı ülke vatandaşlarının kriz bölgesinden Güney Kıbrıs’a kabulü ve geri dönüşünü içeren “ESTİA” planı için hazır olduğunu ifade etti

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev’in, İsrail’in saldırıya uğraması durumunda Yunanistan’dan ve Güney Kıbrıs’tan yardım talep edileceği şeklindeki açıklamasının Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta endişelere neden olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev’in, İsrail’in saldırıya uğraması durumunda İsrail Hava Kuvvetleri’nden, Atina ve Larnaka’dan deniz desteği talep edebilecekleri şeklinde açıklama yaptığını yazdı.

Rum Yönetimi’nin, Regev’in açıklamalarına mesafeli yaklaştığını, gerekmesi halinde yabancı ülke vatandaşlarının kriz bölgesinden Güney Kıbrıs’a kabulü ve geri dönüşünü içeren “ESTİA” planı için hazır olduğunu ifade ettiğini yazan gazete, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Letimbiotis, ilgili sorular üzerine, İsrailli bakanının bu açıklamasının, yurt dışında bulunan İsrail vatandaşlarının, İsrail’e dönmelerine yardımcı olmak amacıyla gemilerin, İsrail Bakanlığı tarafından kullanılmasına atıfta bulunduğunu ifade etti.

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er durumda, bunun; Güney Kıbrıs tarafından değil İsrail devleti tarafından kiralanacak gemiyle ilgili olduğunu, ayrıca “ESTİA” planıyla ilişkili de olmadığını ifade eden Letimbiotis, İsrailli bakanının açıklamasının, İsrail vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a taşınmasını değil İsrailli vatandaşlarının İsrail’e taşınması ile ilgili olduğunu yineledi.

Letimbiotis, Rum Yönetimi’nin talepler aldığını, gerekmesi halinde de ESTİA planını devreye koyacağını belirtti.

Bölgedeki ortamın daha da gerginleşmesi durumunda Gazze’ye yönelik insani yardımın etkilenip etkilenmeyeceği sorusu üzerine Letimbiotis, bölgedeki gerginliğin tırmanması durumunda, insani koridorun hayata geçirilmesinde güvenliğin temel konulardan biri olacağını ifade etti.

Letimbiotis, Gazze’deki insani yardımların ortadan kalkmadığını, güvenlik koşullarının imkan verdiği sürece bunun devam edeceğini söyledi.

Rum Ulaştırma Bakanı

Habere göre Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis, Rum Yönetimi’nin Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki uçak seferleri konusundaki bir soru üzerine Vafeadis, iki ülke arasındaki hava bağlantısının korunduğunu, belirli havayollarının uçuşlarını geçici süreliğine durdurduğunu bazılarının ise normal şekilde devam ettiğini belirtti.