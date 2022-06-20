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Güney Kıbrıs deprem yönetimi konusunda OCHA onayı aldı

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Güney Kıbrıs deprem yönetimi konusunda OCHA onayı aldı

Güney Kıbrıs’ın, deprem yönetimi konusunda Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) onayını aldığı haber verildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Rum Sivil Savunma Teşkilatı Basın Sözcüsü Olivia Mihailidu yaptığı açıklamada, bu onayın Rum Yönetiminin “Kıbrıs’ta” meydana gelecek büyük ve yıkıcı bir depremle uluslararası standartlar temelinde başa çıkma kabiliyetiyle alakalı olduğunu ifade etti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin 14 Haziran’dan bu yana, deprem yönetimiyle ilgili ulusal sistemi değerlendirmek için Güney Kıbrıs’ta bulunduklarını da belirten Mihailidu, Sivil Savunma Teşkilatı'nın söz konusu onayı almak için 4 yıl önce OCHA’ya resmi başvuruda bulunduğunu sözlerine ekledi.

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