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Güney Kıbrıs'da Eurovision krizi devam ediyor

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65. Eurovision Şarkı Yarışması'na Elena Tsagkrinou tarafından seslendirilen El Diablo (Şeytan) adlı şarkıyla katılma kararı Kıbrıs Rum kesiminde tepkiler devam ediyor. Devlet televizyonuna tehdit mesajlarının yağmasının ardından açıklama yapan Ortodoks Kilisesi şarkının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Güney Kıbrıs'da Eurovision krizi devam ediyor
Kıbrıs Rum kesiminin Elena Tsagkrinou tarafından seslendirilen El Diablo (Şeytan) adlı şarkıyla katılma kararı sonraso tepkiler devam ediyor. Ortodoks Kilisesi ile devlet yayıncısı CyBC arasında şarkı krizi yaşanıyor.
Kilise, yarışmada Elena Tsagrinou tarafından söylenecek "El Diablo" isimli şarkının geri çekilmesini istedi.  
Şarkı sözlerinin şeytana teslim olmayı teşvik ettiğini ifade eden kilise, CyBC'den "El Diablo" yerine kültürün ve geleneklerin ifade edildiği başka bir şarkı tercih edilmesi talebinde bulundu.  
Kilise mecazi anlamını reddetikleri şarkının "Yunan ve Ortodoks geleneklere aykırı" olduğunu savundu.  
CyBC Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Frangos ise yaptığı açıklamada, şarkının geri çekilmeyeceğini ve niyetlerinin dini duyguları aşağılamak olmadığını söyledi.  
Frangos, şarkının bir aşk hikayesini anlattığını söyledi ve sözlerin temel mesajını daha iyi açıklamaları gerektiğini kabul etti.  
41 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek yarışmanın 18, 20 ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor.
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