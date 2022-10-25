Güney Kıbrıs, cinsiyet eşitliği endeksinde AB içerisinde diplerde

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsünün, 2022 yılıyla ilgili cinsiyet eşitliği göstergesi sonuçlarına göre Güney Kıbrıs 27 Avrupa Birliği üye devleti arasında 22’inci sırada

Güney Kıbrıs’ın, cinsiyet eşitliği endeksinde 27 Avrupa Birliği üye devleti arasında 22’inci sırada olduğu haber verildi.

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsünün, 2022 yılıyla ilgili cinsiyet eşitliği göstergesi sonuçlarını dün kamuoyuyla paylaştığını yazan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında yüzde 57 olan cinsiyet eşitliği göstergesinin yüzde 57,3’e yükseldiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın AB’nin puanından 11,3 daha düşük puana sahip olduğunu yazan gazete, AB’nin cinsiyet eşitliği ortalamasının ise yüzde 68,6’ya yükseldiğini kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta cinsiyetler arasındaki eşitsizliğin yetki (güç, iktidar, otorite) alanında daha yoğun olduğu da belirtildi.

