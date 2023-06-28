Güney Kıbrıs cezaevi yoğunluğunda ikinci sırada

Güney Kıbrıs’taki Merkezi Cezaevi’nin aşırı yoğunluk bakımından Avrupa’da ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

Politis gazetesi, Avrupa Konseyi’nin 2022’ye ilişkin cezai istatistiklerine ilişkin yıllık verilerine dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’taki Merkezi Cezaevi’nin aşırı yoğunluk konusunda Avrupa’da ikinci sırada yer aldığını yazdı.

Habere göre, 31 Ocak 2022 itibarıyla, kadın mahkum sayısında yüzde 9.5 ile yüksek bir orana sahip olab G üney Kıbrıs, yabancı mahkum sayısında ise yüzde 52 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Güney Kıbrıs’taki yabancı tutuklu sayısının 808, bir cezaevi personeline düşen mahkum oranının ise 2.0 olduğu kaydedildi.

Mahkumların yüzde 20'si uyuşturucu suçlarından, yüzde 11.7'si cinayet girişiminden ve yüzde 5.2'si hırsızlıktan mahkum olduğu belirtildi.

Gazete ayrıca Güney Kıbrıs’ın, 1,3 ay ile en düşük ortalama hapis süresine de sahip olduğunu yazdı.

