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Güney Kıbrıs bugün 18.00'den itibaren evlere kapanıyor

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Güney Kıbrıs bugün 18.00'den itibaren evlere kapanıyor
Güney Kıbrıs'ta atan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ülke genelinde kapanma kararı alındı.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, bugün bir kararname yayımlayarak yılbaşı gecesi hariç 10 Ocak 2021’e kadar tüm ev ziyaretlerini yasakladı; kamu ve özel sektöre evden çalışma zorunluluğu getirdi ve özel sektörden kararnameye uymasını istedi.
Yayımlanan basın bildirisinde, Kıbrıs’ta epidemiyolojik durumun kötüleşmesi ve koronavirüsten korunmak amacıyla bir eve sürekli yaşayanlar haricinde girilmesi, yerel saatle 29 Aralık 18.00’den 10 Ocak’a kadar yasaklandı.
Sağlık Bakanlığı, bu yasaktan çocuk bakıcıları ve bakım isteyenlerin bakıcılarının işyerlerinde gerekmesi halinde ebeveynler ve koruyucular muaf tutuldu. Kişisel korunmayla ilgili tüm tedbirlerin alınması istendi.
31 Aralık’ta bir evde sürekli yaşayanlar ve çocuklar dâhil iki aileden olmak üzere sadece 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.
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