Güney Kıbrıs bir hellim davasını daha kaybetti

Hellim’in “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak AB’den onay almasına karşın AB Mahkemesi’nde dün bir davanın daha kaybedildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Yunanistan’daki “Filotas Bellas & Oğulları” isimli şirket tarafından üretilen “Halloumi Vermiongrill Chees” isimli ürünün “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olan “Hellim” peyniriyle karıştırılabileceği yönünde Rum Yönetiminin başvurusunun AB Mahkemesi tarafından reddedildiğini yazdı.

Gazete haberinde özetle, mahkemenin gerekçeli kararında, Yunan şirketinin ürettiği ürünün paketindeki yazılar sebebiyle orijinal hellimle karıştırılamayacağını belirterek başvuruyu reddettiğini aktardı.