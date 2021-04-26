Güney Kıbrıs aşılı kişileri 10 Mayıs'tan itibaren kabul edecek

Güney Kıbrıs Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, Kıbrıs’ın, Covid-19 aşılarını tamamlamış kişilere, başka talepte bulunmadan sınırlarını açacağını bildirdi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulunan Perdios, yaz sezonunun başlamak üzere olduğundan, turizm planlamasında istikrarın daha da kolaylaşacağını düşünerek Kıbrıslı yetkililerin kararlarını turizm pazarlarına bildireceğini söyledi.

Turizm Müsteşarı açıklamasında şöyle dedi:

“Yaklaşık 65 ülkedeki ortaklarımızı, 10 Mayıs’tan itibaren aşılarını tamamlamış kişilerin, Covid-19 bulaşmış bir kişinin temaslısı olduğu düşünülse bile olumsuz koronavirüsü testi ve karantina olmaksızın Kıbrıs’a gelmelerini kolaylaştıracağımızı bildireceğiz.”

Seyahat protokolü, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri, Avrupa Ekonomik Bölge ülkelerini ve Britanya, Kanada, Belarus, Mısır, Gürcistan, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi AB üyesi olmayan ülkeleri ilgilendiriyor.

Kıbrıs’a olumsuz bir teste bağlı ülke renk şemasına göre gelecek olanlardan ayrı olarak aşılarını tam olarak yaptırmış (ya iki doz aşı veya Johnson and Johnson’dan tek doz aşı) kişilerin Kıbrıs’a olumsuz testleri olmadan girebileceklerine dikkat çeken Perdios, kararın tüm EMA izinli aşılar, Rusya aşısı ve Sputnik V için geçerli olacağını kaydetti.