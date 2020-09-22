banner480
banner69
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
16 0
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
277 0
 
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
22 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
56 0
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
104 0
Halı sahalara yasak geldi
Halı sahalara yasak geldi
86 0
banner460

Güney Kıbrıs, AB toplantısında tek başına kaldı

banner476

Rum basını, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Belarus’a yaptırım uygulaması yönünde fikir birliği olmasına karşın, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye de yaptırım uygulanması talebiyle veto uygulaması yüzünden zirvede “tek başına kaldığını” yazdı

Güney Kıbrıs, AB toplantısında tek başına kaldı

AB’nin Belarus’a yaptırım uygulaması planları, Rum kesiminin Türkiye’ye de yaptırım uygulanmasındaki ısrarı sebebiyle suya düştü.

Rum basını, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Belarus’a yaptırım uygulaması yönünde fikir birliği olmasına karşın, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye de yaptırım uygulanması talebiyle veto uygulaması yüzünden zirvede “tek başına kaldığını” yazdı.

Politis gazetesi, “Belarus Yüzünden Lefkoşa Tek Başına – Yaptırımların Yenilenmesine Engel” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasında ısrarcı davranacağını AB Dışişleri Bakanları toplantısında ortaya koyduğunu, ancak diğer üye devletlerin, Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusundaki çekincelerini dile getirdiklerini yazdı.

Gazete, zirvede, AB ile Rum Yönetimi arasında, Türkiye’ye yaptırımlar konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğu sonucunun açıkça ortaya çıktığını belirtirken, dikkat çeken bir diğer unsurun ise, Yunanistan’ın daha yumuşak bir tutum sergileme eğilimi olduğunu savundu.

Haberde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Joseph Borrell’in açıklamalarına da yer verilirken Türkiye’ye ek yaptırımlar konusunun 24-25 Eylül tarihli AB Zirvesi’nde ele alınmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Fileleftheros gazetesi ise haberini “Taktiklere Veto – Lefkoşa Almanya ve Borrell’in Türkiye Çabalarının Geçmesine İzin Vermedi – Yaptırımları Liderlere Havale Ettiler” başlıkları altında verirken, Almanya ve Borrell’in Belarus’a yaptırımları Türkiye’ye yönelik yaptırımlardan ayırma çabasının Rum yönetiminin tutumu sayesinde başarısız olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in AB Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında mevkidaşlarını, Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin faaliyetleri konusunda “bilgilendirdiğini” ve geçtiğimiz ay “Gymnic” toplantısında alınan kararın, Belarus ile Türkiye’ye yönelik yaptırımların birlikte yürütüleceği yönünde olduğunu “hatırlattığını” yazdı.

Toplantıda, Yunanistan, Fransa, Slovakya, İrlanda, Lüksemburg ve Malta’nın “Gymnic” uzlaşısının hayata geçirilmesi gerektiğini destekleyen ülkeler olduklarını belirten gazete, Borrell’in ise Güney Kıbrıs’ın tutumundan rahatsız olduğu iddiasında bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Hristodulidis Çelme Taktı – Kıbrıs Eşit Uygulama Talebiyle Beyaz Rusya’ya Yaptırımları Engelledi – Kıbrıs İlk Kez AB Yaptırımlarını Bloke Etti”

Haravgi: “Yaptırımların Engellenmesi İçin Perde Gerisi – Kıbrıs Tek Başına Veto Uyguladı”

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.