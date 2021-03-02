Güney Kıbrıs, AB'nin de Kıbrıs sorununa müdahil olmasını istiyor

Anastasiadis’in ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel’le Perşembe günü bir telekonferans gerçekleştireceği, daha sonra ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in adaya yapacağı ziyarette görüşeceği bildirilirken, Anastasiadis’in her iki temasında da Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında AB’nin daha etkin rol üstlenmesini isteyeceği ifade edildi

Kıbrıs sorununun çözümü sürecine sadece BM’nin değil, AB’nin de müdahil olmasını arzulayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu hafta içerisinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştireceği görüşmenin büyük önem taşıdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Sorunu İçin AB Hareketliliği – Lefkoşa’nın Müzakereler Çerçevesindeki Temel Hedefi AB’nin Müdahil Olması” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına AB’nin de müdahil olmasının Rum hükümetinin başlıca hedeflerinden biri olduğunu yazdı. Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu hafta içerisinde bu hedefe yönelik iki önemli temas gerçekleştireceğine dikkat çekti.

Anastasiadis’in ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel’le Perşembe günü bir telekonferans gerçekleştireceğini hatırlatan gazete, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in adaya gerçekleştireceği ziyarete de vurgu yaptı.

Gazete, Anastasiadis’in her iki temasında da Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında AB’nin daha etkin rol üstlenmesi ve AB Zirve toplantısında Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunu ele almasının beklendiğini aktardı.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Anastasiadis’in, Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek gayrı resmi beşli konferansa katılma yönündeki kararını BM Genel Sekreterine göndereceği bir mektupla ileteceğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis mektubunda, konferansa katılma davetine olumlu yanıt verecek ve Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün Doruk Anlaşmaları, BM Güvenlik Konseyi kararları, AB ilke ve normlarına dayanan, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde olması gerektiğini vurgulayacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI VE ABD BÜYÜKELÇİSİ’NİN RÖPORTAJLARI RUM BASININDA

Öte yandan gazeteler, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber’ın TAK’e verdiği söyleşiye de geniş yer verdi.

Politis gazetesi, Garber’ın TAK’a yaptığı açıklamaları, “İşgal Bölgelerinde Başkanlık Düşünceleri – ABD Büyükelçisi Kıbrıs Türk Tarafına ABD’nin İki Toplumlu İki Kesimli Federasyonu Desteklemeyi Sürdürdüğü Mesajını Verdi” başlıkları altında okuyucusuna aktarırken, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun KKTC’de başkanlık sistemine geçilmesi ihtimalinden söz ettiğini ifade etti.

Alithia gazetesi ise Garber’ın açıklamalarını “ABD, Türkleri Desteksiz Bırakıyor – ABD, Erdoğan ve Tatar’ı Desteksiz Bırakıyor – Garber’dan İki Toplumlu İki Kesimli Federasyon Lehinde Net Tutum” başlıkları altında verdi.

Haravgi gazetesi ise: “ABD: Kıbrıs Sorununda Gayrı Resmi Beşli Konferans Kritik Önemde” başlığını kullandı.