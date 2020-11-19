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Güney Kıbrıs, AB'den en yüksek krediyi alan ülkelerden biri

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Güney Kıbrıs’ın, Korona virüs salgını sebebiyle baş gösteren ekonomik kriz sonrasında AB’den en yüksek miktarda kredi almayı başaran üç ülke arasında olduğu ve toplamda 479 milyon 70 bin Euroluk kredi almaya hak kazandığı belirtildi

Güney Kıbrıs, AB'den en yüksek krediyi alan ülkelerden biri
Güney Kıbrıs, Korona virüs salgını sebebiyle AB’den en yüksek kredi desteği alan ülkeler arasında yer aldı.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, Korona virüs salgını sebebiyle baş gösteren ekonomik kriz sonrasında AB’den en yüksek miktarda kredi almayı başaran üç ülke arasında olduğunu yazdı.
Habere göre, Rum Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın AB finans desteği başvurusunu gerekli belgelerle zamanında yapmış olmasından ötürü toplamda 479 milyon 70 bin Euroluk kredi almaya hak kazandığı belirtildi.
İstihdam destekleme programları çerçevesinde kullanılacak bu miktarın, başvuru yapan üç üye ülkeyle birlikte en yüksek miktar olduğu belirtilirken, söz konusu kredinin 250 milyon Euro’luk kısmının alındığı, geriye kalan 229 milyon Euro’luk kısmın ise 2021 yılı başlarında alınacağı ifade edildi.
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