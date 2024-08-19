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Güney Kıbrıs'a ay merkezi kuruluyor

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Güney Kıbrıs'a ay merkezi kuruluyor
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Güney Kıbrıs’a, ayla ilgili araştırmalar yapılacak uluslararası bir merkez kurulmasının planlandığı belirtildi.
Alithia gazetesi, uzay ile uğraşan küresel paydaşların, Güney Kıbrıs’ı; insanlığın aya geri dönme çabasında iş birliği köprüsü kurmayı amaçlayan uluslararası uzay inovasyon merkezi için Kıbrıs'ı üs olarak seçtiğini yazdı.
Habere göre Kıbrıs Uzay Araştırmaları Örgütü (CSEO) Başkanı Yorgos Danos, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı özel açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, “Uzay Araştırmaları Uluslararası Komitesi COSPAR” tarafından ilk uluslararası uzay inovasyon merkezi olarak seçilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.
Danos, bir rüyalarının gerçek olduğunu belirterek "insanlığın aya geri dönebilmesi için küresel iş birliğinin şart olduğunu" söyledi. Danos, bu merkez aracılığıyla tüm ülkelerin uzayda iş birliği yapabileceğini kaydetti.
Gazete ayrıca, uzay biliminde çığır açacak teknolojik gelişme, araştırma ve büyük uluslararası iş birliklerini yürütecek türünün ilki olan “Uluslararası Uzay İnovasyon Merkezi"nin, Güney Lefkoşa’da yer alacağına dikkati çekti.
 
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