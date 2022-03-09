banner762
28 0
"Yollardaki çukurların verdiği zararı kim ödeyecek?”
46 0
 
"Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu” kuruldu
15 0
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
15 0
Dünyayı ne bekliyor
Dünyayı ne bekliyor
185 0
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
152 0
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
8 0
banner797
banner794

Güney Kıbrıs, 800 bin Rus ve Ukraynalı turist kaybetti

banner476

banner714
Güney Kıbrıs, 800 bin Rus ve Ukraynalı turist kaybetti

 Güney Kıbrıs, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle turizmde önemli kayıplarla karşı karşıya…

Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaklaşık 800 bin Rus ve Ukraynalı turist kaybettiğini; bu kaybın yerine geçebilecek bir çözüm bulunmadığı takdirde de ekonominin, Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 1,5’i kadar zarar göreceğini açıkladı.

Alithia gazetesi, Petridis’in en büyük tehlikenin enflasyon artışı olduğunu ve akaryakıt ile tahıl ürünlerinde fiyatların artacağını söylediğini yazdı.

Gazete, Ukrayna savaşının etkilerinin dün, Meclis Dışişleri Komitesi’nde görüşüldüğünü ve Petridis ile birlikte Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in de toplantıda hazır bulunduğunu kaydetti.

Habere göre Petridis, Güney Kıbrıs’taki bankacılık sektörünün ise Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan çok fazla etkilenmesinin beklenmediğini ifade etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.