Güney Kıbrıs 36 bin ton arpa ve mısır satın alacak

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, Temsilciler Meclisi Tarım Komitesinde yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Hükûmeti'nin yerel pazardaki sıkıntıyı hafifletmek için toplamda 36 bin ton arpa ve mısır satın alacağını belirtti.

Bakan, kabineye sunduğu önerinin ülkenin yeterliliğini korumayı amaçlayan bir ihtiyatî tedbir olduğunu da sözlerine ekledi. Yeni önlemin maliyetinin 12,5 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Tarım Bakanı, mart ayı sonuna kadar çıkarılacak bir kararnameyle ithalatçıların %4'lük stratejik rezervi korumakla yükümlü olacağını da belirtti. Bakan, yeni rezervin hayvancılık malzemeleri için 15 Nisana dek ve un öğütme için 5,5 aya kadar yeterli olacağına inandığını ifade etti.

Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pelidesin ise etkilenen tüm taraflar için, vatandaşların yükünü üstlenmeyeceği ve doğru girişimci gruplarının yararlanacağı bir destek mekanizmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.