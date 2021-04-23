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Güney Kıbrıs 15 gün kapanıyor

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Güney Kıbrıs 15 gün kapanıyor
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Güney Kıbrıs'ta artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle yeniden kapanma kararı alındı.
Rum Bakanlar Kurulu'nun dün ve bugün yapmış olduğu toplantılar sonucunda 26 Nisan 2021 Pazartesi, sabah 5'ten, 9 Mayıs 2021 Pazar gece yarısına kadar, kapanma kararı alındı.

Rum Sağlık Bakanı Constantinos İoannou yaptığı açıklamada sadece kişilerin SMS atarak dışarı çıkmak için izin alabileceklerini ifade etti.

Restorantlar kapalı olacak, fakat take away sistemi işleyecek.

Kişiler gün içerisinde yalnızca bir kez,  8998’e mesaj göndererek dışarı çıkabilecek.

Yeni kararla birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti, pandeminin başlangıcından bugüne 3. kez kapanmış olacak. Güney Kıbrıs'ta dün yapılan testler sonucunda 927 yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmişti.

Rum haber kaynakları, alınanan başlıca kararları kısaca şöyle özetledi:

"Güney Kıbrıs genelinde akşam 9’dan sabah 5’e kadar sokağa çıkmak yasak olacak. İş yerlerine gidiş gelişler ile acil durumlar için tıp merkezi, hastane, eczane veya veterinere gidiş gelişler bu yasaktan hariç olacak.

Kişiler gün içerisinde yalnızca bir kez 8998’e mesaj göndererek dışarı çıkabilecekler.

İç veya dış mekanda, özel veya kamusal alanlardan bağımsız olarak, toplantılar aynı zamanda halka açık ve sosyal etkinler yasak olacak.

Yalnızca Paskalya Pazarının kutlanacağı 2 Mayıs Pazar günü evlerde daimi olarak ikamet edenlere ek olarak, yalnızca iki aileden ve evdeki toplam kişi sayısı çocuklar dahil 10’u geçmeyecek şekilde toplanılabilecek.

Dini alanlarda yapılacak olan ibadetler insanların katılımı olmadan yapılacak.

Düğün, vaftiz ve cenaze gibi dini etkinlikler en fazla 10 kişinin katılımıyla yapılacak.

Kararnameyle belirlenecek elzem ve diğer servisler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında personelin en az yüzde 20’si uzaktan çalışacak.

Tüm yeme içme yerlerinin çalışmaları evlere servis ve take away hizmetleri haricinde askıya alınıyor. Akşam saat 9’dan sonra yalnızca evlere servise izin verilecek. 

Yiyecek ve gıda perakendecileri ile temel ürünlerin satışını yapan perakendeciler hariç, tüm perakende satış yapan işletmelerin faaliyetleri askıya alınıyor.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri askıya alınırken, spor salonları, dans okulları ve diğer spor okullarının faaliyetlerine de ara veriliyor.

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