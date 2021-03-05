Güney Kıbrıs, 1 Mayıs'tan itibaren İngilizlere kapılarını açıyor

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un yaptığı açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla, Avrupa İlaç Örgütü tarafından onaylı aşıları yaptırmış olan İngiliz turistlere karantinasız kapılarını açacağını açıkladı

Güney Kıbrıs’ın 1 Mayıs itibarıyla, Avrupa İlaç Örgütü tarafından onaylı aşıları yaptırmış olan İngiliz turistlere, PCR testi ve karantina olmaksızın kapılarını açacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un yaptığı açıklamada, bu olanağı ilk olarak İsrailli turistlere sağladıklarını ve şimdi de, ikinci doz aşısını da yaptırmış olmak kaydıyla İngiltere’den gelecek olan turistlere sağlayacaklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Perdios, Güney Kıbrıs’taki havalimanlarında rastgele testler yapılması hakkının mahfuz olduğunu da belirtirken, gelecek olan turistlerin sağlık protokollerine harfiyen uymasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

VİRÜS OKULLARA YAYILDI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Güney Kıbrıs’taki okullarda dün uygulanmaya başlayan rapid testler çerçevesinde 38 okulda yapılan taramalarda, 42 kişinin pozitif çıktığını ve pozitif vakaların Larnaka, Lakadamya ve Paralimni’deki liselerde bulunduğunu yazdı.

Gazete, Limasol’daki Ay.Yoanni lisesindeki taramalarda ise başta 40 öğrenci ve öğretmenin pozitif çıktığını; ancak daha sonra yapılan PCR testlerinde, hepsinin negatif çıktığını yazdı.

Öğrenci ve öğretmenlerin pozitif çıkması üzerine okulda karmaşa yaşandığını ve ağlayan öğrenciler olduğunu belirten gazete, testlerin kusurlu olabileceği iddialarının ortaya atıldığını; ancak Rum Sağlık Bakanlığı’nın bunu yalanladığını yazdı.

Haberde, dün yapılan 39 bin 807 PCR ve hızlı test kapsamında 384 yeni pozitif vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 36 bin 4'e yükseldiği belirtildi.