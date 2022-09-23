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Güney'in turizmdeki B planı hedefi tuttu

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Rusya’dan gelen 800 bin turisti kaybettikten sonra “AB’den yıl içerisinde 200 bin turist” öngören B planının” devreye sokulduğunu ve ilk 8 ayda AB ülkelerinden gelen turist sayısının 160 bine ulaştığını yazdı

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Güney'in turizmdeki B planı hedefi tuttu
Güney Kıbrıs Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, 2022 için koydukları AB’den 200 bin turist hedefini neredeyse yakaladıklarını, yılın ilk 8 ayında AB ülkelerinden gelen turist sayısının 160 bin olduğunu açıkladı, geriye kalan 4 ayda hedefe ulaşıp 2023 sezonuna hazırlanmaya başlayacaklarını belirtti.
Haravgi ve diğer gazeteler Perdios’un Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya dayanarak Ukrayna krizi nedeniyle yıl içerisinde Rusya’dan gelen 800 bin turisti kaybettikten sonra “AB’den yıl içerisinde 200 bin turist” öngören B planının” devreye sokulduğunu ve ilk 8 ayda AB ülkelerinden gelen turist sayısının 160 bine ulaştığını yazdı.
Habere göre 2019’da yaşanan toplam gelen turist kaybının yaklaşık yüzde 22’sini AB’den gelen turistler oluşturdu. Yüzde 22 kayıp şu anda yüzde 22 “artıya” ulaştı ve 2019 öncesinde yüzde 25 olan AB’den gelişler şu anda yüzde 40’a yükseldi. 2022’de Almanya’dan gelişler yüzde 26, Fransa’dan yüzde 100, Avusturya’dan yüzde 57, Danimarka’dan yüzde 70, İtalya’dan yüzde 52, Hollanda’dan yüzde 20 ve Çekya’dan yüzde 60 arttı.
 
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