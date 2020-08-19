Güney'in ne kadar covid-19 aşısı alacağı hafta sonunda kesinleşecek

Güney Kıbrıs’ın, AB’nin ilgili komitesi ile AstraZenca ilaç şirketi arasında imzalanan ilke anlaşması çerçevesinde nüfusuna yetecek miktarda yeni tip koronavirüs aşısı talep ettiği, alınacak aşı miktarının hafta sonunda kesinleşeceği haber verildi.

Haravgi, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, AstraZenca şirketi ile yeni tip koronavirüs aşısı temin etmek amacıyla müzakere etmek üzere oluşturulan AB Komitesi’ne, Rum Sağlık Bakanlığı’ndan bir temsilcinin de yer aldığını yazdı.

Habere göre, diğer AB üyesi ülkeler gibi, Güney Kıbrıs da bu komite aracılığıyla nüfuslarına yetecek miktarda aşı talep etti. Güney Kıbrıs ve diğer ülkelerin alacağı aşı miktarının, AstraZenca şirketiyle varılan ilke anlaşmasının AB üyesi ülkeler tarafından onaylanacağı bu hafta içerisinde netleşeceği kaydedildi.