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Güney'in ilk 4 ayda turizm geliri 418 milyon Euro

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Güney'in ilk 4 ayda turizm geliri 418 milyon Euro
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Güney Kıbrıs’ın yılın ilk dört ayını kapsayan turizm geliri 418 milyon Euro olarak açıklandı.
Alithia ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, yılın ilk dört ayını kapsayan turizm gelirlerinin 418 milyon Euro olduğunu yazdı.
Gazete, bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışa tekabül ettiğini vurguladı.
Haberde ayrıca, Güney Kıbrıs’ta en çok günlük harcamayı, günde 120 Euro ortalamayla İsrailli turistlerin yaptığı belirtildi.
 
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