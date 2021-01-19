banner583
banner590
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
29 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
26 0
 
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
23 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
16 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
34 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
26 0
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
79 0
banner529
banner570

Güney'in 2020 yılındaki turist kaybı 3,3 milyon kişi

banner476

2020 yılının Ocak-Aralık ayı döneminde Rum kesimine 631 bin 609 turistin gittiğini ve bu rakamın 2019 yılının Ocak-Aralık döneminde ise 3 milyon 976 bin 777 olduğunu yazan gazete, bir önceki yıla oranla 2020 yılında, turist miktarında yüzde 84,1’lik bir kayıp yaşandı

Güney'in 2020 yılındaki turist kaybı 3,3 milyon kişi
banner601
Güney Kıbrıs’ın, bütün dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi yüzünden, 2019 yılıyla kıyaslandığında, 2020 yılında 3 milyon 300 bin turist kaybettiği haber verildi.
2020 yılının Ocak-Aralık ayı döneminde Rum kesimine 631 bin 609 turistin gittiğini ve bu rakamın 2019 yılının Ocak-Aralık döneminde ise 3 milyon 976 bin 777 olduğunu yazan gazete, bir önceki yıla oranla 2020 yılında, turist miktarında yüzde 84,1’lik bir kayıp yaşandığına dikkati çekti.
Güney Kıbrıs’a geçtiğimiz Aralık ayında yalnızca 9 bin 682 turist gittiğini ve bu rakamın bir önceki yılın Aralık ayında ise 110 bin 330 olduğunu kaydeden gazete, 2020 yılındaki rakamların, turizm sektörünü 37 yıl geriye, yani 1983 yılı dönemine geri götürdüğünü ekledi.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.