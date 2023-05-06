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Güney elektrik enerjisi ihtiyacının sıvılaştırılmış doğal gazla karşılamayı hedefliyor

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Güney elektrik enerjisi ihtiyacının sıvılaştırılmış doğal gazla karşılamayı hedefliyor
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Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında sıvılaştırılmış doğalgazın kullanımına geçişin 2024 yılının ikinci yarısında olmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Alithia gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun Güney Kıbrıs’ın elektrik enerjisi ihtiyacının sıvılaştırılmış doğalgaz kullanılarak karşılanması işleminin, 2024 yılının ikinci yarısında, muhtemelen İsrail’den getirilecek sıvılaştırılmış doğalgazla başlayacağını açıkladığını yazdı.
Habere göre Papanastasiu, sıvılaştırılmış doğalgazın elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve tüketicinin rahatlaması açısından çok büyük bir fark yaratmayacağını ancak elektrik faturalarına da etki eden, karbon salınımını azaltacağını belirtirken, elektrik üretim maliyetlerini ve faturalarını azaltacak şeyin ise doğalgazın Güney Kıbrıs’ın MEB’inden ve İsrail’den gaz şeklinde kullanılması olacağını vurguladı.
Papanastasiu, gaz şeklindeki doğalgazın kullanımının yaklaşık 3 yıl sonra gerçekleşmesinin öngörüldüğünü, 28-29 Mayıs tarihlerinde ise ilgili konuda faaliyet gösteren teknoloji şirketleriyle toplantılar gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
 
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