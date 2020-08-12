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Güney'e turist akışı yüzde 96,7 geriledi

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Güney'e turist akışı yüzde 96,7 geriledi
Küresel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Haziran 2020’de Güney Kıbrıs’a yönelik yolcu trafiğinde yüzde 96,7,  yılın ilk yarısında ise yüzde 75,4 düşüş yaşandığı kaydedildi. “Jet2” isimli İngiliz havayolları şirketinin önümüzdeki hafta itibarıyla Güney Kıbrıs uçuşlarına yeniden başlayacağına da işaret edildi.
Fileleftheros’un Rum İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı haberine göre, ülkeye gelen yolcu sayısı Haziran 2020’de 21 bin 939, geçen yılın aynı ayında ise 661 bin 970 oldu. Bu düşüşün özellikle gelen turist sayısındaki (yüzde 98,2) azalmadan ve ülkeye dönen Rum sayısının (yüzde 91,5) artmasından kaynaklandığı kaydedildi. Giden yolcu sayısında da Haziran 2020’de, geçen yıla oranla yüzde 97,0 düşüş kaydedildi.
Aynı gazete, Güney Kıbrıs’a uçuşlarını küresel salgının başlarında askıya alan “Jet2” isimli İngiliz havayolları şirketinin önümüzdeki hafta itibarıyla İngiltere’nin 8 havaalanından Larnaka ve Baf havaalanlarına yolcu taşımaya yeniden başlayacağını yazdı.
15 Ağustos Meryem Ana Yortusu dolayısıyla iç turizmde canlanma yaşanmakta olduğu, otellerin önümüzdeki hafta sonu için yerli turistlerden yoğun rezervasyon aldığı da haber verildi. 
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