Güney'e Şubat ayında 71.921 turist geldi

Güney Kıbrıs'ta Şubat 2022’de adaya gelen turist sayısı salgının patlak vermesi öncesi 2020 yılının aynı ayına kıyasla %32 düşerek 71 bin 921’e ulaştı.
Ocak – Şubat 2022 döneminde, gelen turist sayısı 115 bin 865 olurken 2021’in aynı döneminde bu rakam 8.936, Ocak – Şubat 2020 döneminde ise 191 bin 214 olarak açıklanmıştı. 2020’in ilk iki ayında gelen turist sayısı %39,4 düşüş kaydetmişti.
Şubat 2022’de İngiltere toplam %25,9 ya da 18 bin 618 kişi ile başlıca turist kaynağı olurken, ikinci sırada %12,2 ya da 8.771 kişi ile Yunanistan yer aldı. Onu %8,0 ya da 5.732 kişi ile Rusya, %7,9 ya da 5.711 kişi ile Ukrayna, %7,8 ya da 5.639 kişi ile İsrail ve son olarak %6,4 ya da 4.612 kişi ile Polonya izledi.
İstatistik verilerine göre Şubat 2022’de gelenlerin başlıca ziyaret nedenleri: %64,0 tatil, %21,5 dost ve akraba ziyareti ve %14,5 iş amaçlı. Şubat 2021’de ise %11,6 tatil, %35,2 dost ve akraba ziyareti ve %53,2 iş için olarak belirtildi.
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