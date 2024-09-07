Güney'den, Kenan Ayaz için girişim

Rum Yönetimi, PKK üyesi olduğu için Almanya’ya iade ettiği Kenan Ayaz hakkında mahkumiyet kararı çıkması halinde Ayaz’ın cezasını Güney Kıbrıs’ta çekmesi için harekete geçti

Terör örgütü PKK üyesi olduğu için Almanya’ya iade ettiği Kenan Ayaz davasını yakından takip eden Rum Yönetimi, hakkında mahkumiyet kararı çıkması halinde Ayaz’ın cezasını Güney Kıbrıs’ta çekmesi için Alman makamlarıyla temas içerisinde.

Güney'de yayımlanan Haravgi’nin haberine göre, 2 Eylül’de çıkan Ayaz’a ceza verdiği haberi üzerine Alman makamlarına elektronik posta göndererek hüküm verildiği ancak kararın nihai olmadığı bilgisini aldıklarını açıklayan Rum Kamu Düzeni ve Adalet Bakanı Marios Harçiotis, nihai karar ile Ayaz’ın cezasını Güney Kıbrıs’ta çekmesi için gerekli bütün önlemlerin alınması için Alman makamlarıyla temas halinde olduklarını söyledi.

Harçiotis, Ayaz’ın Almanya’ya iadesi konusunda Larnaka Kaza Mahkemesi tarafından iade kararına “Alman mahkemesi herhangi bir ceza vermek isterse sanık cezasını Kıbrıs’ta çekecek” şerhi düşüldüğünü hatırlattı. Alman makamlarının, Kenan Ayaz’a ceza verilmek istenirse icrasının Güney Kıbrıs’ta olacağını 2023’te gönderdiği yazılı mesajla teyit ettiğini ekledi.

Harçiotis Rum mahkemesinin koştuğu şart ve Alman makamlarının verdiği teyide dayanarak, nihai karar alınmasıyla birlikte Ayaz’ın Güney Kıbrıs’a götürülmesi için gerekli bütün önlemlerin alınması için Alman makamlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirtti.