Güney'den, Gazze'ye giden yardım gemisi açıkta bekliyor

Güney Kıbrıs’tan 80 tonluk yardım malzemesiyle Filistin’e yola çıkan İngiliz “Lyme Bay” gemisinin, Pazar gününden beridir Gazze açıklarında beklediği bildirildi

Güney Kıbrıs’tan Filistin’e yönelik yardım koridoru oluşturulması planları çerçevesinde gönderilen “Lyme Bay” isimli İngiliz gemisi, Gazze açıklarında bekliyor.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’tan 80 tonluk yardım malzemesiyle Filistin’e yola çıkan İngiliz “Lyme Bay” gemisinin, Pazar gününden beridir Gazze açıklarında beklediğini yazdı.

Gazete, geminin “güvenli bölge” olarak adlandırılan bölgede demirlediğini ve yükünü boşaltacağı bölge için talimat beklediğini belirtirken İsrail’in şu ana kadar herhangi bir talimat iletmediğini aktardı.

Güney Kıbrıs ile İsrail makamları arasında iletişimin sürekli devam ettiğini de vurgulayan gazete, Rum hükümeti ve girişime müdahil olan diğer devletlerin ilk tercihinin ise, yükün doğrudan Gazze’ye boşaltılması yönünde olduğunu belirtti.

-Komisyon: “Her türlü yardımı memnunlukla karşılarız”

Gazete haberinin devamında ise, AB Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamada, “üçüncü ülkeler tarafından da yapılacak her türlü yardımın memnunlukla karşılandığının” vurgulandığını yazdı.

AB Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari’nin, söz konusu yardım girişimine AB’nin de müdahil olup olmayacağı yönündeki bir soruya “tüm yardım götürme şekillerini incelemekte oldukları” yanıtın verdi.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini “İnsani Yardım Koridorunun Açıklanmasını Beklerken – İngiliz Gemisi İngiliz Yardımıyla Gitti ve İçine Kıbrıs’tan da Az Bir Şey Koyuldu” başlıkları altında verirken, Gazze’ye giden İngiliz gemisinin, Güney Kıbrıs’ın yaratmak istediği yardım koridoruyla bir alakası olmadığını yazdı.

Gazete, Komisyon’un açıklamasında, söz konusu geminin “üçüncü ülke yardımı olduğu” açıklamasında bulunduğuna dikkat çekerken söz konusu geminin 80 ton İngiliz yardımını taşıdığını, Güney Kıbrıs’tan gemiye yüklenen yardım miktarının ise bilinmediğini vurguladı.

