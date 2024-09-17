banner913
banner932
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
15 0
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
18 0
 
Tam gün eğitim için OGEM örneği
Tam gün eğitim için OGEM örneği
30 0
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
33 0
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
23 0
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
28 0
"Bu kadar aydır ne yapardınız?"
26 0
banner1032

Güney'deki yolsuzluğa Meksika benzetmesi

banner1020

Rum lider Hristodulidis, ülkesinin yolsuzluk konusundaki imajını Meksika'ya benzetti

banner1045
Güney'deki yolsuzluğa Meksika benzetmesi
banner971

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, yolsuzluk konusunda yurt dışında sahip olduğu imajın, Meksika gibi olduğunu ifade etti.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Başkan Hristodulidis’ten Ülkemiz İçin Sert Söylemler- Kıbrıs’taki Yolsuzluk Meksika’daki Uyuşturucu Gibi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yolsuzlukla ilgili panelde yaptığı konuşmaya geniş yer verirken Hristodulidis’in ağzından ilk kez çıkan bu ifadenin şok yarattığını yazdı. Gazete, bununla birlikte Hristodulidis’in önceki dokuz yıllık hükümetin bir üyesi olduğu dikkate alındığı zaman yurt dışında sahip olunan imajın yaratılmasındaki sorumlular konusunda da soru işaretlerine yol açtığını kaydetti. 

Habere göre Hristodulidis konuşması sırasında, yolsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla hükümet tarafından yapılan hamlelerden ve alınan kararlardan da söz ederken Danışma Kurulu konusu ve Yorgos Arestig’in etik danışmanı olarak atanması üzerinde durdu.

Hristodulidis, Meksika’nın politikalarıyla organize suçların göğüslenmesinde prototip olduğu gibi Güney Kıbrıs’ın da yolsuzluğun göğüslenmesi konusunda o hale geldiğini belirtti.

ELEKTRİKTE MALİYET VE YOLSUZLUK...

Güney Kıbrıs’ın yurt dışındaki imajı nedeniyle yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesinin zorlaştığını da belirten Hristodulidis, içte şu anda çözümlenmesi gereken en ciddi iki meselenin elektrik enerjisinin maliyeti ve yolsuzluk olaylarının önüne geçilmesi olduğunu ifade etti.

Hristodulidis konuşması çerçevesinde, yolsuzluk meselelerinin ileriye götürülmesi için FBI üyelerinden oluşan bir grubu Güney Kıbrıs’a çağırdığını söyledi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’taki sorgu makamlarının, yolsuzluk olaylarının en hızlı şekilde çözümlenmesi için 25-30 personel olması gerektiği yönünde kendisine bilgi verdiklerini de ifade etti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.