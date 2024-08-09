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Güney'deki Kürtlerden Öcalan'a destek etkinliği

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Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler, Abdullah Öcalan’a destek vermek için etkinlik düzenledi

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Güney'deki Kürtlerden Öcalan'a destek etkinliği
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Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler, Abdullah Öcalan’a destek vermek için Limasol Kaymakamlığı önünde etkinlik düzenledi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, Kürtlerin, Limasol Kaymakamlığı önünde pazartesi gününden başlayarak üç günlük destek etkinliği düzenlediğini yazdı.

Gazete haberinde, Limasol Kaymakamlığı önünde, Öcalan’ın resminin de bulunduğu İngilizce yazılı pankarta yer verdi.

Gazete, Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi’nin  (KCDK-E), “Öcalan’ın insan hakları için takaslara hayır” konulu belgesinde ifade edildiği gibi, “Türkiye’nin, Kürt hareketinin belirli tavizlerde bulunması durumunda Öcalan’ın kardeşi ve hukuk grubuyla temasa geçmesi yönünde söz verdiğini” savundu.

Habere göre Kürtler, “Öcalan’ın insan hakları için herhangi bir takası kabul etmeyeceklerini” belirterek, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi CPT’ye ve Avrupa Konseyi’ne, İmralı’ya heyet göndererek, Öcalan’ın hukukçularıyla görüşmesine izin verilmesi adına Türkiye’ye baskıyı artırması için çağrıda bulundu.

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