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Güney'deki en eski okulda tarihi bir oda bulundu

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Güney'deki en eski okulda tarihi bir oda bulundu
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1812 yılında, Başpiskopos Kiprianos tarafından Kıbrıs’ın hâlâ Osmanlı yönetiminde olduğu bir zamanda kurulan, başlangıçta “Lefkoşa Helen Okulu” olarak isimlendirilen daha sonra “Pankiprion Gymnasium” ismini alan okulda, daha önce keşfedilmeyen tarihi bir oda bulunduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, okulda alt yapı çalışması yapan ekiplerin, okuldaki gizli geçidin(sığınak)yanında, düne kadar gizli olan ve bilinmeyen bir bodrum odası keşfettiğini yazdı.
Gazete, arşivlere bakıldığı zaman bu odanın o dönemlerde, okulun önemli bir bölümünü teşkil ettiğinin anlaşıldığını, ayrıca Başpiskopos Kiprianos’un dostlarının bu odada misafir edildiği ya da saklandığını da söylendiğini belirtti. 
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