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Güney'deki düğünlere yeni kurallar

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Güney'deki düğünlere yeni kurallar
16 Temmuz 2020 Perşembe 14:43

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs nedeniyle düğün ve vaftiz törenlerinde yeni düzenlemelere gidildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın protokolü gereği, düğünlerde, gelin ve damadın tebrik sırasında öpülmeyeceği, ayrıca düğün kutlaması için pistte dans ve oyunların yapılmayacağını yazdı.

Gazete kokteyl ya da yemekli düğünlerdeki davetli listelerinin, takip zinciri açısından sunulması zorunluğunun da getirildiğini belirtti.

2 YENİ VAKA

Alithia gazetesi, bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta yapılan bin 658 test sonucunda dün 2 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini ve toplam rakamın bin 25’e çıktığını yazdı.

Gazete, vakalardan 1’inin 14 Temmuz’da Romanya’dan gelen kişi, diğerinin ise Limasol’daki spor salonunda çalışan koronavirüs vakasıyla temas eden kişi olduğunu belirtti.

KOSTRİKİS

Politis gazetesine göre, Kıbrıs Üniversitesi Moleküler Viroloji Profesörü ve Rum Epidemiyoloji Grubu üyesi Leondios Kostrikis, gazeteye yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ım iklimsel koşullarının Covid-19 virüsüne karşı gerek epidemiyolojik, gerekse virolojik açıdan olumlu yansıdığını belirtti.

Havaların sıcak olması nedeniyle, halkın açık alanları ziyaret ettiğini bunun da bulaşma riskinin azalmasına neden olduğunu belirten Kostrikis, yüksek hava sıcaklığının ayrıca virolojik olgulara da olumlu yansıdığını çünkü virüüns yüksek sıcaklıkta daha çabuk yok olduğunu ifade etti.

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