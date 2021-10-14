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Güney'deki dev patates heykeli gündem oldu

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Güney'deki dev patates heykeli gündem oldu
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Larnaka’ya bağlı “Ksilofagu” köyüne dikilen patates heykelinin, büyüklüğü ve şekli nedeniyle gündem olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, köy muhtarlığının girişimiyle dikilen “Big Potato” adlı heykelin 4 metre uzunluğunda olduğunu ve 15 bin Euro’ya mal olduğunu yazdı.

Gazete, heykelin sosyal medyada gündem olduğu kadar, köy sakinlerinin de tepkisine neden olduğunu ve birçok köy sakininin dün muhtarlığı arayarak alay konusu olmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirdiklerini kaydetti.

Haberde, köy muhtarı Yeorgiu Tasu’nun, çalışmanın henüz tamamlanmadığını ve esas şeklinin henüz ortaya çıkmadığını belirterek, herkesten sabır göstermesini istediği ifade edildi.

Habere göre, Tasu ayrıca koşullar uygun olursa gelecek yıl 800 kilo patates kızartması yapılacak bir etkinlik düzenleyeceklerini ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Haber, Alithia gazetesinde “Ksilofagu’da Devasa Patates ‘Filizlendi’ ”, Politis gazetesinde de “Big Potato Viral Oldu” başlığıyla yansıtıldı.

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