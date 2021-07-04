Güney'deki büyük yangın can aldı

Güney Kıbrıs’ın Arakapas bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve halen daha devam eden yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Rum haber kaynaklarına göre Odonos köyüne ulaşan yangında tarlada çalışmakta olan 4 Mısırlı kişinin alevlerden kurtulamadıkları belirtildi.Tarlada çalışan kişilere ait aracın yanmış vaziyette bulunmasına karşın işçilere tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı bildirildi.