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Güney'deki büyük yangın can aldı

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Güney'deki büyük yangın can aldı
Güney Kıbrıs’ın Arakapas bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve halen daha devam eden yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rum haber kaynaklarına göre Odonos köyüne ulaşan yangında tarlada çalışmakta olan 4 Mısırlı kişinin alevlerden kurtulamadıkları belirtildi.
Tarlada çalışan kişilere ait aracın yanmış vaziyette bulunmasına karşın işçilere tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı bildirildi.
 
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