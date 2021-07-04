Güney'deki büyük yangın can aldı

Güney Kıbrıs’ın Arakapas bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve halen daha devam eden yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rum haber kaynaklarına göre Odonos köyüne ulaşan yangında tarlada çalışmakta olan 4 Mısırlı kişinin alevlerden kurtulamadıkları belirtildi.
Tarlada çalışan kişilere ait aracın yanmış vaziyette bulunmasına karşın işçilere tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı bildirildi.
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