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Güney'deki başkanlık seçiminde 561 bin seçmen oy kullanabilecek

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Güney Kıbrıs’taki Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısının 561 bin 033’e ulaştı

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Güney'deki başkanlık seçiminde 561 bin seçmen oy kullanabilecek
Güney Kıbrıs’ta 5 Şubat tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısının 561 bin 033’e ulaştığı haber verildi.
Güney Kıbrıs’taki Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, oy kullanma hakkına sahip seçmenlerin 276 bin 029’unun erkek, 285 bin 004’ünün ise kadın olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, seçimlerde yurt dışında ise 35 seçim merkezinin faaliyet göstereceğini kaydetti.
Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, en fazla seçmen sayısını 70 yaş ve üzeri kişilerin oluşturduğunu ve bu kişilerin rakamının 107 bin 801’e ulaştığını belirten gazete, yurt dışında faaliyet gösterecek 35 seçim merkezinden 9’unun Yunanistan’da olacağını ekledi.
 
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