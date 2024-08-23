Güney'deki barajlar alarm veriyor

Güney Kıbrıs’taki barajların görüntüsünün “kabus gibi” olduğu, bazılarındaki doluluk oranının yüzde 10’a kadar düştüğü haber verildi.

Fileleftheros “Görüntü Kabus Gibi… Barajlar Boşalıyor” ve “Barajlardaki Su Dibe Ulaştı” başlıklarıyla aktardığı haberinde barajlardaki su miktarının günden güne azaldığı, bazı hallerde kapasitesinin yüzde 10-15’i kadar kaldığını yazdı.

Gazete daha önce yayımladığı haberlere atıf yaparak “kuraklık yetmezmiş gibi arıtılmış suların golf sahalarında kullanıldığını, hatta denize döküldüğünü hatırlattı, buna paralel olarak sızıntı kaynaklı kayıp-kaçak olduğuna dikkat çekti.

Rum Su İşleri Dairesi’ni kaynak göstererek depolanmış su seviyesinin yarının çok altına düştüğünü yazan gazete, toplam su depolama kapasitesinin 290 milyon metreküp olduğunu ancak şu anda sadece 98,7 milyon depolanmış su bulunduğunu belirtti.

Habere göre barajlardaki doluluk, geçen yılın bu döneminde yüzde 57,3 (67.775 milyon metreküp) iken bu yıl kapasitelerinin yüzde 34’ü kadar kaldı. Durumu en kötü olan baraj, doluluk oranı yüzde 10’a düşen Kalopanayoti barajı. Geçen yılın bu döneminde Kalopanayoti’nin doluluk oranı yüzde 57,6 idi. Geçen yıl yüzde 54,6 doluluk oranına sahip Argaka barajının bugünkü doluluk oranı yüzde 14.6’ya düştü. Ay. Marina barajının geçen yıl 23,8 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 16,8’e ve Ahna (Düzce) barajı yüzde 34,7’den yüzde 18,5’e düştü.

Olağanüstü hallerde kullanılmak üzere rezerv tutulan Lefkara barajının doluluk oranının yüzde 59,5 ve geriye kalan bütün barajlardaki su seviyesi kapasitesinin yüzde 50 altında. Kannaviu barajı yüzde 42,5, Pomo barajı yüzde 40,8 ve Asprokremmo barajı yüzde 40,1 dolulukta. Güney Kıbrıs’taki en büyük baraj olan Kurri’deki su ise tükenmek üzere çünkü sadece 115 milyon su kapasitesi varken şu anda sadece 35,3 milyon metreküp (yüde 30,7) suyu kaldı. Kurri’nin geçen yılın bu dönemindeki doluluk oranı yüzde 53,1 idi.

