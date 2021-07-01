Güney'de yükseliş sürüyor

Güney Kıbrıs'ta vaka sayısındaki artış sürerken, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 37 bin 450 test sonucunda 473 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs'ta korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 378'te kalırken, toplam vaka sayısı ise 76 bin 333'e yükseldi.
Tedavisi devam eden 59 hastanın 18'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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