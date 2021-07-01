Güney'de yükseliş sürüyor

Güney Kıbrıs'ta vaka sayısındaki artış sürerken, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 37 bin 450 test sonucunda 473 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs'ta korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 378'te kalırken, toplam vaka sayısı ise 76 bin 333'e yükseldi.

Tedavisi devam eden 59 hastanın 18'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.