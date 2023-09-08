Güney'de yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı

Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında havaalanlarını kullanan yolcu sayısının tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyon 516 bin 320’ye ulaştığını yazdı.
Gazete, Baf ve Larnaka Havaalanlarında Ağustos ayı yolcu sayısı rekorunun 1 milyon 483 bin 771 yolcu sayısıyla 2019 yılında olduğunu ancak bu yıl Ağustos ayında rekorun, yüzde 3’lük bir artışla kırıldığını belirtirken yılbaşından Eylül ayı başına kadarki 8 aylık dönemde toplam yolcu sayısının ise bir önceki yıla oranla yüzde 32 artışla 7 milyon 815 bin 8 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.