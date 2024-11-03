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Güney'de yılda kişi başına 294 kilo gıda çöpe gidiyor

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Güney'de yılda kişi başına 294 kilo gıda çöpe gidiyor
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Yılda kişi başına 294 kilo gıdanın çöpe atılan Güney Kıbrıs'ın bu konuda AB ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığı bildirildi.
Fileleftheros 2022’de Rum tarafında yılda kişi başına 294 kilo kullanılabilir gıdanın çöpe gittiğini, bu konuda Avrupa ortalamasının kişi başına 132 kilo olduğunu yazdı.
Gazete her bir hane halkının yıllık 673 kilo çöp ürettiğini, çöplerin yüzde 45’inin kullanılabilir organik gıda olduğunu, bunun da yılda 600 euroluk israf anlamına geldiğini kaydetti.
 
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