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Güney'de Yeşil Hat yakınındaki işletmeler maddi destek

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Güney'de Yeşil Hat yakınındaki işletmeler maddi destek
Güney Lefkoşa’da surlar içi bölgesinde yer alan ve yeşil hatta yakın konumda bulunan 18 özel işletmeye toplamda 700 bin Euro maddi destek sağlandı.
Alithia ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’da surlar içi bölgesinde yer alan ve yeşil hatta yakın konumda bulunan 18 özel işletmeye toplamda 700 bin Euro maddi destek sağlandığını, desteklere ilişkin açıklamanın Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis’in katıldıkları bir törenle yapıldığını yazdılar.
Habere göre Rum İçişleri Bakanı Nuris dün törende yaptığı konuşmada, yeşil hatta yakın bölgelerde yer alan kafe, restoran, mağaza vb. işletmelerin desteklendiğini belirtirken surlar içi bölgesinde yapılan bina ve yol tamiratlarına ilişkin bilgileri de aktardı.
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