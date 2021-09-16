Güney'de yerel seçimler erteleniyor

Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında Güney Kıbrıs’taki yerel seçimin ertelenmesi yönünde ürettiği kararın bugün Rum Meclisi’nde oylanacağı bildirildi.
Politis gazetesi, mevcut yerel yönetimlerin 2024 yılının Mayıs ayına kadar görev yapmasının önerildiğini ve böylelikle, yerel yönetimlerde planlanan reformların tamamlanmasının hedeflendiğini yazdı.
Haberde, Brüksel’in yerel yönetim reformunu, Ulusal İyileşme ve Sürdürülebilirlik Planı ödeneğinin verilmesinin ön koşulu anımsatarak, yerel seçimle Avrupa Parlamentosu milletvekilliği seçiminin aynı gün yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.