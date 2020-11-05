Güney'de yeni ve sert önlemler

Güney Kıbrıs'taki koronavirüs salgınının başından bu yana vaka sayısının 5 bin barajını aşmasının ardından 3 ayrı kategoride belirlenen yeni ve sert önlemler açıklandı

Güney Kıbrıs'taki koronavirüs salgınının başından bu yana vaka sayısının 5 bin barajını aşmasının ardından yeni ve sert önlemler açıklandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, alınan önlemleri Anastasiadis, "ölüm riskinin akıldan çıkarılmaması gerektiği" vurgusu ile açıkladı.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu ise "ülkedeki durumun kontrol altına alınabileceğini" belirtti ve 3 ayrı kategoride belirlenen önlemleri basına duyurdu.

Güney Kıbrıs genelinde 5 Kasım 2020'den 15 Ocak 2021'e kadar yürürlükte olacak birinci kategorideki önlemler arasında, süpermarket, bakkal, kasap v.b gıda ve içki satışı yapan yerlerin ve eczanelerin, açılış saatinden 09.00'a kadar, ve 13.00 ile 14.00 saatleri arasında sadece 65 yaş ve üzerindeki veya engelli kişilere satış yapabilmesi bulunuyor.

Güney Kıbrıs genelinde 5-30 Kasım arasında geçerli olacak ikinci kategorideki önlemler arasındaysa gece saat 23.00'ten ertesi gün saat 05.00'e kadar eczaneye, hastaneye gitmek, izin belgesi veya geçerli gerekçesi olması kaydıyla işine gitmek haricinde sokağa çıkma yasağı yer alıyor.

Vakaların en yoğun bulunduğu Limasol ve Baf 'ta 05 -16 Kasım döneminde uygulanacak önlemler ise üçüncü kategoride sıralandı. Belirtilen dönem içerisinde her iki kazada da 18 yaş altındaki kişilerin toplu sosyal etkinlik ve spor faaliyetlerinde bulunması yasaklandı. Spor kulüplerinin 18 yaş altındaki takımlarının Limasol veya Baf dışında maçları yasaklandı. Açık veya kapalı bütün çocuk parklarının ve spor salonlarının işleyişi askıya alındı.