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Güney'de yeni vaka sayısı yeniden çift rakamlarda

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Güney'de yeni vaka sayısı yeniden çift rakamlarda

Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüs vaka sayısı yeniden yükselişe geçti.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri son 24 saat içerisinde yapılan 1951 test sonucunda 10 yeni Covid-19 vakası saptandığını açıkladı.

Tespit edilen 10 yeni vakanın, bir tanesinin geçtiğimiz günlerde kaçak yollardan Güney'e geçmeye çalışan Suriyeli olduğu, 1 kişinin İngiltere'den dönen bir Kıbrıslı olduğu belirtilirken, bir kişinin ise özel doktorunun tavsiyesiyle yaptırılan test sonucunda belirlendiği kaydedildi.Geriye kalan 7 vakanın ise pozitif vakaların temaslılarının takibinde saptanan kişiler olduğu açıklandı.
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pandeminin başlangıcından beri Güney’de saptanan vaka sayısı 1558’e ulaştı.

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