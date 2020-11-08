Güney'de yeni vaka sayısı düştü, tedavi gören vaka sayısı tavan yaptı

Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testler devam ederken tespit edilen günlük vaka sayısı bugün düne göre yarıya düşerken hastanelerde tedavi gören hasta sayısı en yükseğe ulaştı.Rum Sağlık Bakanlı yetkililerinden verilen bilgiye göre bugün toplam 2.803 test sonucunda 116 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Öte yandan 7'si Lefkoşa'da 6'sı Mağusa hastanesi'ndeki Yoğun Bakım Üniyesi'nde tedavi gören toplamda 77 hasta hastanelerde tedavi görmekte.

Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı: