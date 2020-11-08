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Güney'de yeni vaka sayısı düştü, tedavi gören vaka sayısı tavan yaptı

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Güney'de yeni vaka sayısı düştü, tedavi gören vaka sayısı tavan yaptı
Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testler devam ederken  tespit edilen  günlük vaka sayısı bugün düne göre yarıya düşerken hastanelerde tedavi gören hasta sayısı en yükseğe ulaştı.
Rum Sağlık Bakanlı yetkililerinden verilen bilgiye göre bugün toplam 2.803 test sonucunda 116 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Öte yandan 7'si Lefkoşa'da 6'sı Mağusa hastanesi'ndeki Yoğun Bakım Üniyesi'nde tedavi gören toplamda 77 hasta hastanelerde tedavi görmekte.

Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 560 numuneden 69 vaka belirlendi.
  • Özel girişimle alınan 396 numuneden 19 vaka tespit edildi.
  • Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 262 numuneden 9 vaka belirlendi.
  • Yolcu ve Ülkesine Gönderilen Kontrol kapsamında alınan 1.173 numuneden 11 vaka tespit edildi.
  • Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 249 örnekten 8'i tespit edildi.
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