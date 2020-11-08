Güney'de yeni vaka sayısı düştü, tedavi gören vaka sayısı tavan yaptı

Rum Sağlık Bakanlı yetkililerinden verilen bilgiye göre bugün toplam 2.803 test sonucunda 116 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Öte yandan 7'si Lefkoşa'da 6'sı Mağusa hastanesi'ndeki Yoğun Bakım Üniyesi'nde tedavi gören toplamda 77 hasta hastanelerde tedavi görmekte.
Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 560 numuneden 69 vaka belirlendi.
- Özel girişimle alınan 396 numuneden 19 vaka tespit edildi.
- Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 262 numuneden 9 vaka belirlendi.
- Yolcu ve Ülkesine Gönderilen Kontrol kapsamında alınan 1.173 numuneden 11 vaka tespit edildi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 249 örnekten 8'i tespit edildi.