Güney'de yeni vaka sayısı düşmüyor

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde yapılan 36 bin 141 test sonucu 580 yeni vaka belirlendi. 3 kişi hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı 433 olurken toplam vaka sayısı 104 bin 469 oldu.
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