Güney'de yeni vaka sayısı azalmıyor

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan toplam 3 bin 696 test sonucunda 224 pozitif vaka belirlendi.
Rum haber kaynaklarına göre, Güne Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 5 bin 557 oldu.
Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 729 numuneden 97 vaka belirlendi.
- Özel girişim yoluyla alınan 1.462 numuneden 80 vaka tespit edildi.
- Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 286 numuneden 19'u tespit edildi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 825 numuneden 16 vaka tespit edildi.
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 51 örnekten 7'si tespit edildi.
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 159 örnekten 1 vaka belirlendi.
- Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme sırasında alınan 100 numuneden 1 vaka belirlendi.
- Göçmen yapıları kontrol programı kapsamında alınan 81 örnekten 3 vaka belirlendi.