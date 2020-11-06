Güney'de yeni vaka sayısı azalmıyor

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan toplam 3 bin 696 test sonucunda 224 pozitif vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güne Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 5 bin 557 oldu.

Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı: