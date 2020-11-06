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Güney'de yeni vaka sayısı azalmıyor

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Güney'de yeni vaka sayısı azalmıyor

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan toplam 3 bin 696 test sonucunda 224 pozitif vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güne Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 5 bin 557 oldu.
Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 729 numuneden 97 vaka belirlendi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 1.462 numuneden 80 vaka tespit edildi.
  • Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 286 numuneden 19'u tespit edildi.
  • Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 825 numuneden 16 vaka tespit edildi.
  • Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 51 örnekten 7'si tespit edildi.
  • Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 159 örnekten 1 vaka belirlendi.
  • Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme sırasında alınan 100 numuneden 1 vaka belirlendi.
  • Göçmen yapıları kontrol programı kapsamında alınan 81 örnekten 3 vaka belirlendi.
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