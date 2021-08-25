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Güney'de yeni vaka sayısı azalıyor

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Güney'de yeni vaka sayısı azalıyor
 Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 257 koronavirüs vakası daha saptandı,  bugün can kaybı kaydedilmedi. 
Rum Sağlık Bakanlığı yapılan 39  bin 278 testin 257'sinin pozitif çıktığını açıkladı. Toplam vaka sayısı 112 bin 278'e ulaştı. Hasta sayısı 181, durumu ciddi olanların sayısı 75 olarak açıklandı. Bugün yeni can kaybı açıklanmadı, toplam sayı 486'da kaldı.
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