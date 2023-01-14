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Güney'de yeni skandal

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Güney'de, Savunma Bakanı ve RMMO Komutanı hakkında bilgi saklama, yolsuzluk ve rüşvet araştırması talebi

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Güney'de yeni skandal
Rum Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis, Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis hakkında, Veri Saklama ve RMMO’da yolsuzluk ve rüşvet araştırması talep etti.

Politis “Yetkililerin Çocukları Bakanlık’ta Kahve Pişirerek ‘Askerlik’ Yapıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Sayıştay Başkanı’nın dün Başsavcılığa ve Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ne mektup göndererek,  Rum Savunma Bakanlığı ve RMMO’dan, 2022 yılı içerisinde Savunma Bakanlığı’nda ve RMMO’da görev yapan asker ve subayların isim listesini istediğini ancak talebinin reddedildiğini iletti.
Mektubunda, bazı devlet yetkililerinin, siyasi nüfuz sahibi kişilerin veya hatırlı ailelerin çocuklarının askerlik görevlerini Savunma Bakanlığı’nda ve RMMO’da imtiyazlı şartlarda yerine getirdiği şikayetleri üzerine araştırma yapmak için talep ettiğine dikkat çekti.
2022’de Bakanlık’ta ve RMMO’da görev yapan asker ve subayların isim listesinin verilmemesine rağmen kendisine ulaştırılan şikâyetlerden 2’sinin doğruluğunu teyit ettiğine dikkat çeken Mihailidis bir devlet yetkilisinin oğlunun askerlik süresini, Rum Savunma Bakanlığı’nda kahve pişirerek geçirdiğini ve terhis olurken yerini kuzenine devrettiğini vurguladı.
Odysseas Mihailidis’in Savunma Bakanı Petridis ve RMMO Komutanı Zervakis hakkında RMMO’da yolsuzluk ve rüşvet araştırması yapılmasını istediğine işaret edilen haberde kuruluş ve işleyiş yasası gereği, bütün devlet dairelerinin Yolsuzluklarla Mücadele Otoritesi’nin talep ettiği bilgi ve verileri vermek zorunda olduğuna, Sayıştay Başkanlığı’ndan bilgi-veri saklanmasının suç teşkil ettiğine dikkat çekildi.
 
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